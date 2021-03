Der SV Horst 08 hat sich entschieden, die Sportanlage Auf dem Schollbruch für den Freizeitsport teilweise an drei Tag zu öffnen.

Bereits am Samstag. 27. Februar. 2021 hatten die Mitbürger/innen Gelegenheit in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr davon Gebrauch zu machen.

Nachdem es am Samstag der Jugendvorstand die öffnet ermöglicht hatte, ermöglicht am Mittwoch. 03. März und Donnerstag. 04. März. 2021 in der Zeit von 15:00 bis 18:00 Uhr der Hauptvorstand das unseren Kunstrasen für Sport nutzt werden kann. Zu den angegebenen Zeiten haben ALLE die Möglichkeit, die Sportanlage Auf dem Schollbruch für Sport zu nutzen.



WICHTIG: Die Mitglieder von Horst 08 dürfen die Anlage nicht bevorzugt nutzen und es handelt sich NICHT um Trainings-betrieb.

Bitte beachtet die Regeln (siehe REGELN für Unser Schollbruch für ALLE)!

Es handelt sich um einen Testbetrieb. Sollte die Umsetzung nicht ermöglichen, behalten wir uns vor, die Anlage kurzfristig wieder zu schließen.

Allgemeine Information:

• Es gibt insgesamt 11 Felder. Der große Kunstrasenplatz wird in 8 Feldern, Kunstrasenplatz wird in 2 Felder eingeteilt und die Kunstrasenfläche bildet das 11 Feld.

• Die Maximalbelastung beträgt 22 Personen.

• Auf jedem Feld werden Tore zur Nutzung zur Verfügung gestellt. Bälle und sonstige Sportmaterialen sind selbst mitzubringen.

• Der Platz kann für 40 Minuten genutzt werden. Danach findet ein Wechsel statt, wenn weiter Interessenten warten.

• Es gibt drei Varianten der Nutzung.

• A: Nutzung als Einzelperson

• B: Nutzung mit einer weiteren Person

• C: Nutzung mehr als mit einer weiteren Person (Nur Personen aus einem Haushalt) ---> Bitte den Ausweis breit halten.

• Keine Anmeldung erforderlich

• Keine vorherige Anmeldung möglich! first come, first serve! (Wer zuerst kommt, malt zuerst.)

• Die sanitären Anlagen und Umkleiden bleiben geschlossen!

• *Kein Verkauf von Speisen und Getränken!

Regel zur Nutzung:

*Auf der Sportanlage herrscht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Diese Maske darf erst auf dem Feld abgenommen werden.

*Die Nutzung ist in Form der Variante A, B oder C möglich (Siehe Allgemeine Information). --> Für die Nutzung mit mehr als eine Person bitte einen Ausweis bereithalten!

*Der Aufenthalt auf der Sportanlage ist nur für Sportler/innen möglich! Kinder und Jugendliche, die mit einem Freund/einer Freundin zusammenspielen wollen, müssen dies ohne ihre Eltern tun. (Beispiel: Kind 1 spielt spielt mit Kind 2 Variante B, also max. 2 Personen zulässig. Elternteil nur möglich, wenn im Familienverbund Sport gemacht wird).

*Getränke sind selber mitzubringen (KEINE Glasflasche).

*Der Verzehr von Speisen ist auf dem Kunstrasen (wie sonst auch immer) verboten.

*Die Nutzung mit Stollenschuhen ist verboten.

WICHTIG: Der SV Horst 08 hat das Hausrecht. Und Behält sich vor, bei Missachtung dieser Regeln ein Platzverbot auszusprechen.

Der Vorstand des SV Horst 08