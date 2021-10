Das Gesundheitsministerium Nordrhein-Westfalen hat am Donnerstag. 30. September. 2021 eine neue Coronaschutzverordnung veröffentlicht. In dieser wird die bisher gültige Begrenzung der Besucherzahl im Sitzplatzbereich bei Großveranstaltung aufgehoben. Stehplätze werden auf 50 Prozent der Normalkapazität begrenzt. Die Auslastung der VELTINS-Arena wird sich damit von bisher 25.000 auf rund 54.000 Fans erhöhen.



Fans in der VELTINS-Arena

„Die Nachricht, dass wir die VELTINS-Arena fast vollständig mit euch, unseren Fans füllen dürfen, freut uns riesig. Ich bekomme schon jetzt Gänsehaut, wenn ich an die lautstarke Unterstützung von über 50.000 Schalkern denke“, erklärt Peter Knäbel stellvertretend für den Vorstand der Königsblauen. Das letzte Heimspiel mit einer ähnlichen Zuschauerkapazität ist das 1:1-Unentschieden am 07. März 2020 gegen die TSG 1899 Hoffenheim gewesen.

Der Club hatte sich in den vergangenen Wochen bereits intensiv auf eine mögliche Aufweichung der Zuschauerbegrenzung vorbereitet und wird in den kommenden Tagen ein aktualisiertes Hygienekonzept für die neue Kapazität fertigstellen. Auch werden die Knappen Rücksprache mit den örtlichen Behörden halten, um die in den vergangenen Monaten außergewöhnlich gute und von gegenseitigem Verständnis geprägte Kooperation erfolgreich fortzusetzen.

Für das Heimspiel gegen den FC Ingolstadt am Sonntag 03. Oktober, 21 das auf der Grundlage der vorherigen Coronaschutzverordnung (maximal 25.000 Fans) geplant wurde, sind Stand 17:00 Uhr am Donnerstag 30. September. 21 noch in allen Kategorien Karten verfügbar und werden entsprechend der Nachfrage verkauft.

In der kommenden Woche wird der Club weitere Informationen zum künftigen Prozedere bekanntgeben und die Dauerkarteninhaber gesondert kontaktieren.

Quelle: Schalke 04.de