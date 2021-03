Nicht nur die Arbeit kann in das Home Office verlegt werden - auch Teamtraining geht online. Bereits seit Beginn des ersten Lockdowns bieten die Gold Flames Cheerleader für ihre Mitglieder Teamtrainings und zusätzlich spezifische Kurse als Online-Formate an, und das mit großem Erfolg. Die Cheerleader können so auch ohne Zugang zu einer Sporthalle gemeinsam an sich trainieren, und halten den Kontakt zueinander.

Wer sich das ganze Programm mal unverbindlich anschauen möchte, hat nun die Möglichkeit dazu: Der Verein veranstaltet vom 14.03. bis 28.03. Online Probetrainingswochen, hier ist jeder willkommen, ob mit oder ohne Vorerfahrung. Es werden Teamtrainings und Kurse aus den Bereichen Cheer und Dance angeboten, innerhalb der zwei Probe-Wochen ist die kostenlose Teilnahme an 4 verschiedenen Einheiten möglich. Die Trainings werden für alle Altersklassen angeboten, die Jüngsten dürfen ab Jahrgang 2016 reinschnuppern, die Kategorie Masters lädt ab 25 Jahren zum Mitmachen ein, dazwischen gibt es für jedes Alter ein Team, dem man sich anschließen kann.

Weitere Informationen zu den Trainingszeiten und Altersklassen, sowie die Möglichkeit zur Vorabanmeldung, können auf den Social Media Kanälen des Vereins gefunden werden:

Facebook: @gold.flames.cheerleader

Instagram: @goldflamescheerleader

E-Mail: info@gold-flames.de