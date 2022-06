Da das Trainerduo Tobias Bergforth - aus beruflichen Gründen - und Christian Kaiser - er hilft als Spieler aus - nicht mehr zur Verfügung stehen, gewann der Fußballclub (FC) Horst 59 einen neuen Trainer für den Verein.

In der nächsten Saison übernimmt Ludwig Harelik in der Kreisliga A; er soll die Horster Löwen in der kommenden Spielzeit führen und voran bringen. Für dieses Ziel benötigt der Verein noch Spieler, die im familiären Umfeld mit Spaß im Kreis-Oberhaus Fußball spielen wollen.

Interessierte melden sich Tel. 0163/2617352.