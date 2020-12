Statt des alljährlichen Adventsfrühstücks für Wohnungslose und Bedürftige des Weißen Hauses in Gelsenkirchen, der Begegnungs- und Beratungsstelle für Menschen ohne festen Wohnsitz, das in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen musste, haben die Mitglieder des Gelsenkirchener "Inner Wheel Clubs" nun 40 Adventstüten mit allerhand leckeren und nützlichen Sachen für die Menschen der Einrichtung gepackt und zum Nikolaustag übergeben.

Schüler der Emmaschule bastelten als Zugabe Sterne und Lesezeichen für die Tüten. Seit 20 Jahren unterstützt der "Inner Wheel Club Gelsenkirchen" das Weiße Haus. Weitere Infos finden sich auf der Homepage des Clubs.