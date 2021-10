Gelsenkirchen. Noch bis zum 29. Oktober können Engagierte für den von der Sparkasse gestifteten Gelsenkirchener Ehrenamtspreis vorgeschlagen werden. Er ist dotiert mit 6.000 Euro und steht 2021 unter dem Motto „Zusammenhalt trotz(t) Abstand – kreatives Engagement in der Corona-Krise.“

Ganz selbstverständlich engagierten sich Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener zum Beispiel in der Nachbarschaft oder Gruppen und Vereinen: Egal ob Einkäufe für Senioren, das Gassi gehen mit dem Hund der Nachbarn oder die Unterstützung von Schülerinnen und Schülern in schwierigen Homeschooling-Zeiten. Dieses außerordentliche Engagement in Krisenzeiten soll durch den diesjährigen Preis gewürdigt werden.



Noch ist die Resonanz relativ gering. Doch die Ausrichter des Preises (Stadt, Ehrenamtsagentur und Sparkasse) erhoffen sich durch die Fristverlängerung noch zahlreiche Eigenbewerbungen bzw. Vorschläge Dritter.

Bewerbungen:

Ehrenamtliche, die sich in der Corona-Krise für andere engagiert haben, können sich jetzt noch bis zum 29.10.2021 für den Preis bewerben. Auch Vorschläge Dritter sind möglich. Bewerbungen sind über die Homepage der Sparkasse Gelsenkirchen möglich (www.sparkassegelsenkirchen.de/ehrenamtspreis) oder können bei der Ehrenamtsagentur Gelsenkirchen e. V. (Ahstraße 9, 45879 Gelsenkirchen) eingereicht werden.