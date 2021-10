Am kommenden Mittwoch 06. Oktober. 2021 sind die Fleißigen Handwerker des Reparaturcafe‘s mit Technikbotschafter Sprechstunde ab 17:00 Uhr im Jugendzentrum an der Buerer Straße in Gelsenkirchen – Horst wieder für sie da.

Sie werden ihr defektes Haushalts/ Werkstatt oder Gartengerät in Ordnung bringen oder sie an eine Fachwerkstatt empfehlen.

Die Technikbotschafter werden Hilfestellung beim Umgang mit Ihrem Smartphone/Laptop geben.

Besuchen Sie uns und trinken einen Kaffee während die Reparatur stattfindet.

Alles ist kostenlos (Spendenbasis) und mit viel Engagement gepaart.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Team vom Runden Tisch Horst und den Technikbotschaftern