Mittwoch den 19.02.2020 war ein ganz besonderer Tag für das Gelsenkirchener Kinderprinzenpaar. Ruven I. und Maxima I. von der KG Gelsenkirchener Narrenzunft 1976 e.V. folgten der Einladung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und sind in Begleitung des Hofmarschalls Christian Tiemann, der Hofdame Michaela Albrecht und dem Vertreter des Bund Ruhr Karnevals Marius Stange nach Berlin in den Deutscher Bundestag gefahren. Dort durften sie die Kuppel des Bundestages besichtigen und trafen die Familienminister Franziska Giffey an. Sie verbrachten den Nachmittag mit weiteren 19 Kinder-Tollitäten aus ganz Deutschland. Sie selbst waren stellvertretend für das Ruhrgebiet in die Hauptstadt gereist.