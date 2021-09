Die am 9.Februar 2021 ursprünglich geplante und wegen Corona ausgefallene Mitgliederversammlung konnte nach mehreren Versuchen endlich am 23. September 2021 im Michaelshaus durchgeführt werden.

Bei den in diesem Jahr anstehenden Wahlen wurde Gerda Krell als 1. Vorsitzende im Amt bestätigt. Außerdem wurden Peter Krell als Vorstand Finanzen und Rainer Stark für die Öffentlichkeitsarbeit wiedergewählt. Renate Witte und Karla Kölpin wurden als Kassenprüferin gewählt. Für die Wahl des/der Abteilungsleiter/in Leistungsturnen und des/der Abteilungsleiter/in Seniorensport stellten sich keine Kandidaten zur Verfügung. Somit bleiben diese Vorstandsämter unbesetzt.

Die Jubilarehrung wird in diesem Jahr an einem gesonderten Termin stattfinden.