Die großen Ferien nähern sich in großen Schritten. Darum lädt das Ückendorfer Spunk, Festweg 21, am Samstag , den 25. Juni 2022 zwischen 11 und 16 Uhr Kids ab 6 Jahren zum Schools-Out-Tag ein. Auf dem Plan stehen neben einer Party im Garten, auch noch andere Angebote: So wird zwischen 11 und 12.30 Uhr der Garten Ferienfest gemacht, zwischen 13 und 14.30 Uhr geht es auf einen Abstecher zum Spielplatz für Tischtennis und Fußball und zwischen 14.30 Und 16 Uhr gibt es noch Gesellschaftsspiele wie Jenga und 4-Gewinnt.

Die Teilnahme an den Angeboten wie auch der Schools-Out-Party sind kostenlos. Ebenso gibt es auch noch die letzten Infos zu den zahlreichen Ferien-Aktionen, die das Spunk vor Ort, in Zeltlagern und in mobilen Angeboten umsetzt.