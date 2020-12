Frauen helfen Frauen

In einer spontanen Aktion sammelten die Frauen der Kirchengemeinde der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage in eigenen Reihen Spenden für das Frauenhaus in Gelsenkirchen. Die Stadt Gelsenkirchen zählt zu den ärmsten Städten Deutschlands.

Das Frauenhaus ist ein Zufluchtsort für körperlich und seelisch misshandelte Frauen und ihre Kinder. Es wird getragen vom „Frauen helfen Frauen e. V.“ Obwohl das Frauenhaus durch Zuschüsse der Stadt Gelsenkirchen und des Landes NRW gefördert wird, ist es darüber hinaus dringend auf Sach- und Geldspenden angewiesen.

Judith Ziegner und Barbara Hübner überreichten haltbare Lebensmittel, Süßigkeiten, neues Spielzeug, Drogeriegutscheine im Wert von 100 Euro sowie 500 Euro in bar, die für größere Anschaffungen verwendet werden. Mareike Hartmann als Mitarbeiterin des Frauenhauses nahm die Spenden dankend entgegen.

Das Frauenhaus freut sich jederzeit über Geld- und Sachspenden wie Konserven, Elektrokleingeräte (Bügeleisen, Kaffeemaschinen, Mixer usw.) und Töpfe. Nach Ende der Corona-Pandemie werden auch gern wieder Kinderkleidung, Kinderwagen und kleine Fahr- und Dreiräder angenommen.