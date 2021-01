Die Vereinsmitglieder von SpVgg Erle 19 (Alte Herren Abteilung) haben vor dem Hintergrund der Erdbebenkatastrophe in Kroatien und auf Anfrage von Vereinsmitglied Ivan Simic spontan eine Spendensammlung im Verein initiiert.

Es sind bereits circa 1.800 Euro zusammengekommen. Von diesem Geld wurden die wichtigsten Güter des täglichen Bedarfs (Hygieneartikel, Babynahrung, Konserven) eingekauft.

Ivan Simic, kroatischer Staatsbürger, ist mittelbar von der Katastrophe in Kroatien betroffen. Viele seiner Familienmitglieder und Freunde in Kroatien, besonders in den Ortschaften Sisak, Petrinja und Glina, stehen nach dem verheerenden Erdbeben vor den Trümmern ihrer Existenz. Er wird den Transport der Güter nach Kroatien organisieren.