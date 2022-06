Die Firma BalkonAnBau in Bulmke lud zu Samstag, den 11. Juni 2022 von 11 bis 15 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Diplom–Bau-Ingenieur Bernd Oestreich hilft gerne den Wunsch nach einem eigenen Balkon zu realisieren und bot „einen Tag des begehbaren Balkons“ an. Auf verschiedenen aufgebauten Balkonen konnten sich Besucher von seinen Leistungen, ohne Verpflichtungen, überzeugen. Erfahrene Mitarbeiter standen, auf Wunsch für eine intensive Beratung zur Verfügung, ebenso gab es Kataloge zum Einsehen und mitnehmen.

Seit der Gründung des Unternehmen BalkonAnBau, 1996 in Gelsenkirchen, hat es sich durch hohe Qualität der Produkte und Dienstleistungen eine feste Position auf dem Markt erarbeitet. Bedingt durch Corona konnte man zwei Jahre so einen Tag nicht veranstalten, deshalb war der Zustrom an Interessenten und Kunden in diesem Jahr dementsprechend groß. Es geht ja nicht um irgendeinen Balkon, es geht um den eigenen Balkon. Wer eine ältere Immobilie ohne Balkon geerbt oder gekauft hat möchte diese gerne aufwerten. Das geht mit einem nachträglich angebauten Balkon. Bernd Oestreich schafft es innerhalb kürzester Zeit den Wert einer Immobilie durch einen nachträglich angebauten Balkon zu steigern.

Seit über 25 Jahren realisiert er erfolgreich die Umsetzung verschiedener Balkonprojekte. Das Leistungsspektrum reicht von individuellen Einzelanfertigungen bis hin zur Ausstattung ganzer Siedlungen. Die Balkone bestehen aus Aluminium, Stahl sowie Betonwerkstoffen. Alle Kunden werden fach-kompetent und individuell betreut. Gebaut werden ansprechende, langlebige, moderne Balkone mit modernster technische Sicherheit die allen Ansprüchen gerecht werden.

Das neueste Highlight ist der Handlauf mit integrierter indirekter Beleuchtung. Zum einen erhöht das die Sicherheit, zum anderen schafft es eine behagliche Atmosphäre abends auf dem Balkon. Die Firma BalkonAnBau läuft keinem Trend hinterher, sondern setzt auf Innovation und ständiger Weiterentwicklung. Nur so, sagt Firmeninhaber Dipl. Bau-Ing. Bernd Oestreich, wird man den Kundenwünschen und seiner eigenen Firmenphilosophie auf Dauer zufriedenstellend gerecht.