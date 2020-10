Testungen CoVid19 nehmen zu +++ DRK GLADBECK im DAUEREINSATZ+++

Die ehrenamtlichen Rotkreuzler des DRK Gladbeck sind am heutigen Donnerstag (29oct20) wieder im mobilen Testeinsatz CoVid19. Heute stehen wieder Einrichtungen in GLADBECK auf dem Terminplan der Rotkreuzler. Seit 08:00 Uhr sind Einsatzfahrzeuge unterwegs. Überwacht wird der Einsatz durch die DRK Service- und Notrufzentrale GLADBECK an der Europastr.. Wie lange heute der EINSATZ dauert ist noch ungewiss. Nach den Erfahrungswerten wird es wohl der späte Nachmittag sein.

Wir sagen Danke an unsere Helferinnen und Helfer- die jetzt fast täglich - im EINSATZ sind. Neben Familie, Schule, Studium, Beruf ist das schon eine super Leistung.

Der EINSATZWILLEN ist auch weiterhin vorhanden.

DANKE an EUCH !!!