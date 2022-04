Andernorts klagen die Feuerwehren über einen Nachwuchsmangel in den ehrenamtlichen Reihen. Davon scheint Gladbeck weit entfernt zu sein, womit sich auch die seit Jahren intensiv betriebene Nachwuchsarbeit seitens der Jugendfeuerwehr bezahlt macht.

Fünf Wochen Ausbildung mit rund 100 Stunden theoretischer und praktischer Ausbildung: 26 junge Frauen und Männer aus Gladbeck haben jetzt mit Erfolg an einem Grundlehrgang für die Freiwillige Feuerwehren teilgenommen.

Abgeschlossen wurde der Lehrgang mit einer sechsstündigen Prüfung. Am Ende dess Tages konnten sie nach schriftlicher, mündlicher und praktischer Prüfung ihre Teilnahmeurkunden entgegennehmen. Zwischenzeitlich war auch die Bürgermeisterin Bettina Weist vor Ort, um den jungen Leuten Glück für ihre Prüfung zu wünschen.

Inhalte des Lehrgangs waren rechtliche Grundlagen, Fahrzeugkunde, Gefahrenbeurteilung und in der Praxis die Handhabung von feuerwehrtechnischem Gerät. Dabei haben die neuen Feuerwehrmitglieder auch die Vorgehensweise in verschiedenen Einsatzszenarien kennengelernt. Dazu gehörte die Vornahme von tragbaren Leitern bei Wohnungsbränden, das taktische Vorgehen bei einem Kellerbrand oder der der Schaummitteleinsatz bei einem Containerbrand.

Im weiteren Verlauf des Jahres werden die jungen Leute in ihren Löschzügen Mitte, Rentfort, Zweckel und Brauck nun Praxiserfahrung sammeln. Weitere Lehrgänge zur Vervollständigung der Grundausbildung stehen in diesem Jahr noch an. Dazu gehören auch ein Atemschutzgeräteträgerlehrgang und der zweite Teil der Grundausbildung.

Neben den Mitgliedern aus der Jugendfeuerwehr hat auch eine stattliche Anzahl von Quereinsteigern den Lehrgang absolviert. Diese hatten zuvor noch keine Berührung mit der Feuerwehr und verstärken nun ebenfalls die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr.