Anmeldetag der Johannes-Kessels-Akademie Gladbeck

Eine Ausbildung in der Kinderpflege, Sozialassistenz oder als Erzieher/-in? Das Abitur (AHR) machen und gleichzeitig Erzieher/-in werden?

Am Samstag, 29.01.2022 von 9.00 Uhr - 14.00 Uhr, Allensteiner Str. 22, können Anmeldungen für alle Bildungsgänge direkt in der JKA abgegeben werden. Auch können persönliche Beratungen stattfinden und Fragen rund um den Start an der JKA geklärt werden!

Anmeldeformulare findet man hier: https://www.jka-essen.de/jkagladbeck/downloads/downloads

Folgende Ausbildungsgänge bietet die JKA Gladbeck an:

- Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin/ zum staatlich anerkannten Erzieher (Fachschule für Sozialpädagogik), PIA (praxisintegrierte Ausbildung)

- berufliches Gymnasium (Erzieher*in mit AHR),

- Ausbildung zur staatlich geprüften Sozialassistentin/ zum staatlich geprüften Sozialassistenten,

- Ausbildung zur staatlich geprüften Kinderpflegerin/ zum staatlich geprüften Kinderpfleger