Das wird die Musical-Fans freuen: Gleich zum Auftakt des Jahres 2020 macht die Show "Musical Highlights" wieder Station in Gladbeck.

Am Freitag, 14. Februar, wartet auf die Besucher ab 20 Uhr in der Stadthalle an der Friedrichstraße wieder ein knapp dreistündiges Show-Programm, das - wie auch in den vergangenen Jahren - viele Höhepunkt verspricht. So haben die Verantwortlichen für die diesjährige Tournee das Ensemble um weitere Original-Interpreten erweitert. Und so beinhaltet das Programm viele Songs, für die Musical-Fans in der Regel kostenaufwändige Reisen in die unterschiedlichsten Musical-Städte unternehmen müssen. Doch Mitte Februar kommen die "Musical-Highlights" halt zu den heimischen Musical-Fans.

Zu den Ausführenden auf der Stadthallenbühne gehören unter anderen Sabine Neibersch, Venera Jakupov, Lara Grünfeld, Marilyne Bäjen, Kevin Weatherspoon, Jeffrey Italiaander sowie Mark Forbes eben Musical-Stars, die bereits weltweit auf Musical-Auftritte verweisen können. Unterstützt werden die Interpreten bei ihrem Streifzug durch die Welt des Musicals durch moderne Technik sowie zu den Songs passende Choreografien.

Für das neue Programm "Musical Highlights Vol. 13" zeichnen übrigens Christian Petzold (musikalischer Leiter) und Saskia Kiselova (Choreografie) verantwortlich. Petzold arbeitete zuletzt als Musikalischer Leiter bei den Musical-Produktionen "Wahnsinn", "Mamma Mia", "Dirty Dancing" und der "Rocky Horror Show", während Kiselova unter anderem für die "Stage-Entertainment" in Hamburg und das ZDF zum Einsatz gelangte.

Eintrittskarten sind in mehreren Kategorien zur Preisen zwischen 43,90 und 59,50 (inklusive aller Gebühren) im Vorverkauf unter anderem an der Kasse der Stadthalle, Tel. 02043-992682, erhältlich. Für Kurzentschlossene wird die Abendkasse am 14. Februar ab 19 uhr geöffnet sein.