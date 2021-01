„Die Menschen sehnen sich nach dem Segen der Sternsinger. Deshalb findet die Aktion Dreikönigssingen auf neuen Wegen statt: kontaktlos und kreativ, solidarisch mit den Kindern in der Welt. Nichts machen ist keine Alternative. Ich vertraue auf die Kreativität der Sternsingerinnen und Sternsinger. Alle Erwachsenen rufe ich auf, die Kinder und Jugendlichen in ihrem Engagement zu unterstützen“, so Pfarrer Dirk Bingener, Präsident des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“. Die 63. Aktion Dreikönigssingen wird in Corona-Zeiten in veränderter Form stattfinden.

So haben sich auch die Verantwortlichen in den Kirchorten Gladbecks verschiedenen Aktionen überlegt, die zwischen dem 2. und 10. Januar 2021 für alle „sicher“ und mit Abstand durchgeführt werden sollen.

Dabei dreht es sich im Wesentlichen um ein „Segenspaket“. Dieses enthält den bekannten schwarzen Aufkleber für die Haustüren, eine Grußkarte und das der Aktion zugehörige Blatt des Bistums Essen. Zudem sind die Möglichkeiten aufgeführt, wie die Aktion im Jahr 2021 mit einer kontaktlosen Spende unterstützt werden kann – da die bewährten Spendenbüchsen nicht zum Einsatz kommen können.

"Auf Hausbesuche werden wir in dieser Aktion verzichten müssen, aber es sind an vielen Kirchorten in Gladbeck schon Ideen in der Umsetzung", heißt es aus der Gemeinde St. Lamberti. "In Brauck besteht zum Beispiel die Möglichkeit, rund um den Dreikönigstag bei Rewe Dick Segenspakete mitzunehmen. In Butendorf werden die Segenstütchen im Eingangsbereich der Kirche Heilig Kreuz zur Abholung bereitstehen, ebenso verhält es sich in der Herz Jesu Kirche in Zweckel. In der Stadtmitte werden Segenstüten an der Krippe der Lamberti-Kirche zu finden sein." Über alle weiteren Zeiten und Orte werden Aushänge an den Kirchen informieren.

Um den Gruppen vor Ort die Möglichkeit zu bieten, die neuen Aktionsformen umzusetzen, wird die Aktion bundesweit bis zum 2. Februar 2021 verlängert. Die Spenden, die die Sternsinger sammeln, fließen in Hilfsprojekte für Kinder in rund 100 Ländern weltweit. In den letzten Jahren konnten die Sternsinger der Pfarrei St. Lamberti dank des Engagements und der Spenden der Mitglieder und vieler Gladbecker jeweils bis zu 50.000 € zur Hilfe beitragen.