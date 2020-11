Das traditionelle Zimtsternfest in Gladbeck wird es 2020 nicht geben. Das teilten die Organisatoren am heutigen Donnerstag (5. November) mit.

"Da die Vorbereitungen des Zimtsternfestes in den letzten Wochen immer wieder einer großen Planungsunsicherheit unterworfen waren und der Lockdown Light jetzt im November noch einmal und vor allem zusätzliche Unsicherheiten hervorgerufen hat, wird das Zimtsternfest in diesem Jahr nicht stattfinden", heißt es von Seiten der Werbegemeinschaft. Man hoffe nun auf günstigere Voraussetzungen im nächsten Jahr.

Damit fällt neben dem Nikolausmarkt nun auch das zweite vorweihnachtliche Innenstadtfest der Pandemie zum Opfer.

Am 27. November sollte eigentlich die 12. Auflage des Festes stattfinden. Auch in der Coronakrise sollten die Besucher am Freitag vor dem 1. Adventswochenende zu einem abendlichen Einkaufsbummel durch die Gladbecker Fußgängerzone eingeladen werden. Trotz eines abgespeckten Rahmenprogrammes sollten im Bereich der Fußgängerzone an mehreren Standorten weihnachtlich dekorierte Verkaufshütten stehen, die während der gesamten Adventszeit geöffnet sein sollten.