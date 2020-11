Brückchen zum Schloss Wittringen



Ein Verbesserungsvorschlag

Beim früher, für Gladbeck, überregional bekannten Jazz-Festival, gab es immer wieder Probleme mit dem 2.Rettungsweg. Dafür installierte das THW, temporär, immer eine Pontonsteg, über das Wasser, nach Norden, um dieses zu gewährleisten. Insgesamt aber bleibt die Schlossinsel Wittringen eine Sackgasse. Nach dem Love Parade Unglück in Duisburg, wagte keiner mehr einen Neustart, aus Furcht vor dem Risiko.

So verbleibt die Idee, dieses durch eine weitere Erschließung zu verbessern und auch die Attraktivität zu erhöhen. Das könnte gut durch eine kleine Fußgängerbrücke geschehen.

Denn so eine Brücke wäre auch eine große Attraktion für die kleinen Besucher.

Dadurch ergäbe es nicht nur eine verbesserte Erschließung der Insel, sondern auch die Möglichkeit, diese als Verlängerung, über den renaturierten Mühlenbach, durch den Wald, zu einer direkten Verbindung, an den dortigen großen Parkplatz (Caravan) an der Bohmertstraße, zu gestalten.

Die Brücke muss dann nicht so exotisch aussehen, wie ich sie auf meinen Treckingtouren in Nepal erleben durfte.

Auch jetzt in Corona Zeiten, würde sich eine zweite Verbindung, als sehr nützlich, erweisen.

Nebenbei möchte ich auch nochmals auf den Erhalt der schönen alten Brücke, über der Ringallee, hinweisen.

Dipl.Ing. Manfred Schlüter, Freiraumplaner, Künstler und Bürger von Gladbeck Mitte