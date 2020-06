Nur wenige Hundert Meter von der Gladbecker Stadtgrenze entfernt, steht seit dem 20. Juni das erste Lenin-Denkmal in Westdeutschland. Mit einem Open-Air-Festakt wurde die Statue am vergangenen Samstag enthüllt. Insgesamt über 1000 Menschen nahmen daran teil, darunter einige Gladbeckerinnen und Gladbecker.

Eine Provokation?

Bei wunderschönem Wetter lauschten Hunderte den Reden der MLPD-Vorsitzenden, Gabi Fechtner, und von Stefan Engel, ihrem Vorgänger. „Ich wurde in den letzten Wochen oft gefragt, ob die Aufstellung der Statue als Provokation gedacht war," erklärte Gabi Fechtner. "Nein, aber vielleicht ist sie ein bestimmter Tabubruch. Ein Bruch des Tabus, dass man in dieser Gesellschaft über die Errungenschaften des Sozialismus und seiner Repräsentanten gar nicht sprechen soll. Auch um die Vorbehalte und Denkverbote des Antikommunismus vom Sockel zu stoßen ist der heutige Tag Teil der Bewegung ‚Gib Antikommunismus keine Chance!'"



Dogmatismus?

Stefan Engel führte aus: „Wenn wir uns heute zum Marxismus-Leninismus bekennen, so wissen wir natürlich, dass die Texte, Bücher, Aufsätze und Schriften von Marx und Lenin schon über 100 Jahre alt sind, die mit den heutigen gesellschaftlichen Verhältnissen nicht mehr vergleichbar sind." Weiter erklärte er, dass dem „Marxismus-Leninismus jeder Dogmatismus fremd ist" und „wir immer unseren eigenen Kopf gebrauchen müssen", wie es die MLPD seit 38 Jahren macht.

Nicht alle freuen sich ...



Am folgenden Sonntag nutzen erneut Hunderte Anwohner und Ausflügler aus Essen, Mülheim und weiteren Städten des Ruhrgebiets das schöne Wetter, um den neuen Nachbarn zu begrüßen. Etliche schoßen Fotos mit der Statue des russischen Kommunisten.

Statt sich über die neue, auch touristische Attraktion zu freuen, spuckt die Stadtspitze um OB Frank Baranowski weiter Gift und Galle. Nachdem schon zwei auf Kosten der Steuerzahler geführte Prozesse gegen die Statue verloren wurden, muss der klamme Stadtsäckel jetzt noch eine antikommunistische Ausstellung finanzieren. Am Tag der Enthüllung rief die Gelsenkirchener FDP zu Demonstration gegen die Statue. Acht Menschen folgten dem Aufruf. Sie waren "in guter Gesellschaft", denn auch AfD und offen faschististische Gruppen mobilisierten knapp 30 Antikommunisten. Diese antikommunistische Querfront konnte man schon in der Bezirksvertretung GE-West erleben, als CDU, SPD und B90/Grüne mit der AfD gegen das Denkmal auf dem Gelände der MLPD stimmten.

... aber viele

"Ein bisschen Kommunismus könnte uns hier nicht schaden", so eine Anwohnerin, die sich am Sonntag in Ruhe die Lenin-Statue in Gelsenkirchen-Horst anschaute. Die Diskussion darüber wird mit dem Gelsenkirchener Neubürger allemal befeuert.