MaulbeerBäume für den Jovyplatz

Wie der Presse zu entnehmen war, sucht die Stadt nach neuen Baumarten, weil die alten, durch Umweltveränderungen, Probleme machen.

Seit Jahren bemühe Ich mich um die Pflanzung von (Morus nigra, oder alba) Maulbeer Bäumen.

Maulbeerbäume sind die Bäume der Weltkultur. Ohne sie gäbe es keine Seidenstraße.

Ab 1938 gab es an den Gladbecker Schulen eine umfangreiche Pflanzung von Maulbeerbäumen, die damals angeordnet wurde. (Ein interessantes Stück Stadtgeschichte) Nach zu lesen in Gladbeck UNSERE STADT, von 1992, Nr.3 "Seide für den Sieg"

Auch in anderen Landschaften habe ich auf Reisen, die schönen Bäume bewundert.

In Zernikow, im Norden Brandenburgs steht eine schöne uralte Allee aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Der Bot. Garten Potsdam liegt an der Maulbeerallee.

Auch in London, im königlichen Garten des Buckingham Palastes stehen etliche Maulbeerbäume.

Vor kurzem war ich in Greven und wurde in einen schönen Gastgarten(Bild), mit einem Bestand aus beeindruckenden alten Maulbeerbäumen, eingeladen.

Im Jahre 2018 hatte ich meine Fassadenbegrünug zum Umweltpreis angemeldet. Damals hatte ich auch den Wunsch per Telefonat geäußert, statt Prämie, die Pflanzung eines Maulbeerbaumes für den Jovypark, zu erhalten. Wurde zugesagt, aber nichts passierte.

Ich finde es schade, daß dem Wunsch nicht gefolgt wurde, zumal dort fast 100 jährige Eiben abgehackt wurden um einen teuren Betonplatz zu errichten. Die stehen auf der Roten Liste und sind streng geschützt.

Ich bin nämlich, dort, in Nr.12, nach dem Kriege groß geworden und der Bereich war mein Vorgarten.

Deshalb habe ich auch, vor ca. 30 Jahren, als Erinnerung an meine NEPAL Aufenthalte, dem Platz eine Himalayazeder gespendet, die mittlerweile schon zum schönsten Baum, des Parkes, herangewachsen ist.

So ein Maulbeerbaum wäre mit Sicherheit eine Besonderheit, auch für Schüler, und eine Bereicherung des Baumlehrpfades.

Warum tut sich die Verwaltung, oder wer auch immer, mit Bürgervorschlägen, so schwer?

Dipl. Ing. Manfred Schlüter, Freiraumplaner, als Bürger der Innenstadt