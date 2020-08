Ein Rundgang Heute im NORDPARK Gladbecks



war wieder das Kopfschütteln pur an manchen Stellen !

Jonny Walker was here

Man kann doch feiern Leute aber seinen Müll kann man doch mitnehmen

oder

in die Abfallbehälter in der Runde um die Party-Location entsorgen.

Das kann doch nicht so schwer sein ?

Und was sagt unsere - Wahl- Politik aktuell dazu ?

Wir fordern dies, wir fordern jenes, liest man doch aktuell von fast jeder Partei ;

oder auch wir sind für dies und jenes,

wie z.B. mehr KOD Leute, ( die allerdings keine Polizeigewalt hat ! )

( wie sie bezahlt werden sollen wird aber nicht dabei gefügt;

Hauptsache man hat mal gefordert !

Ich fordere mehr Polizei,

die durch die SPD/Grüne NRW-Landesregierung stramm abgebaut wurde !

Und jetzt sind es die anderen, die gewählten Nachfolger Schuld

sagen die Verursacher des Dilemmas,

wie einfach macht sich Politk das eigentlich ? Unter anderem der immer noch

dort im Landtag sitzt und mit derart Behauptungen um sich "wirft" .

Klar, sein leeres Büro in Dorsten ist ja mal attackiert worden...

Allerdings unglaubwürdig !!

Es herrscht immer noch die Meinung in der Politik vor: vor die Wahlbürger sind dumm !? )

""Was wird es uns Bürger/Innen nach der Wahl in ca. 2 Wochen gut gehen"",

was dann alles so besser geworden ist bzw. wir dann alles so Besser haben werden...!!??

Ich weiß nicht, was dann alles wieder - nicht - möglich ist und dann so alles erklärt wird :



Warum das doch nichts wurde !

Ironie out