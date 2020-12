Am 5. Dezember werden die Abfall-Abfuhrpläne an alle Gladbecker Haushalte und Gewerbebetriebe verteilt. Die Zustellung erfolgt bequem mit dem Stadtspiegel.

Die Boten des Stadtspiegels werfen den Plan dabei auch bei den Haushalten in die Briefkästen, die bekanntermaßen auf die Papierausgabe des Stadtspiegels verzichten möchten. Alle, die anschließend noch keinen Abfuhrplan erhalten haben, können diesen am Wertstoffhof in der Wilhelmstraße 61 oder in der Geschäftsstelle des Stadtspiegels, Horster Straße 24 erhalten. Natürlich unter Einhaltung der geltenden Regeln.

Alle Abfuhrtermine können auf auch der Internetseite des ZBG www.zb-gladbeck.de nachgelesen werden. Ab der 50. Kalenderwoche sind dort auch die Abfuhrtermine für das Jahr 2021 als PDF-Datei zu finden.

Smartphone- und Tabletnutzer können sich die Leerungstermine aller Abfallfraktionen über ihr Gerät anzeigen lassen. Der ZBG bietet auf seiner Homepage einen Erinnerungsservice an. Eine Mail erinnert rechtzeitig, wann Restmülltonne, Biotonne und alle anderen Behälter zur Leerung an die Straße gestellt werden müssen. So entgeht künftig kein Leerungstermin mehr.