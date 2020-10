Die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren haben gezeigt, dass gerade in den Herbst- und Wintermonaten es in den Wartezimmern der niedergelassenen Ärzte in Gladbeck spürbar voller wird. Und diese Entwicklung zeichnet sich auch jetzt wieder ab.

Neben der flächendeckenden Versorgung von Infekt-Patienten an Werktagen werden nun in einigen Gladbecker Arztpraxen - an Samstagen - zusätzliche Infekt-Sprechstunden anbieten.

In der Zeit von 9 bis 13 Uhr können sich dort Patienten mit Infektionen der oberen Atemwege, Husten, Schnupfen, Halsschmerzen etc. vorstellen. Wichtig: In den Praxen können auch Abstriche zur Diagnostik des Coronavirus durchgeführt werden.

Dieser Service der niedergelassenen Ärzte wird nach Bedarf und lokalem Infektionsgeschehen angepasst. In der Praxis bedeutet dies, dass nicht überall und an jedem Samstag die Infekt-Sprechstunden in den Praxen angeboten werden.

Wer das Angebot der zusätzlichen Infekt-Sprechstunden in Anspruch nehmen möchte, muss zuvor unbedingt in der jeweiligen Praxis an, um sich anzumelden! Standorte und Öffnungszeiten der aktuell teilnehmenden Praxen finden gibt es im Internet unter https://www.kvwl.de/patient/corona/index.htm

In Gladbeck wird am Samstag, 17. Oktober, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr das Hausarztzentrum Butendorf im Ärztehaus, Horster Straße 137 in Butendorf, Tel.: 02043/29460, sowie am Samstag, 31. Oktober, die Gemeinschaftspraxis Dres. med. Keimer und Ambrus in Stadtmitte, Friedrichstraße 24 bis 26, Tel.: 02043-987480, die Infektionssprechstunde anbieten.