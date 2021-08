Nun ist es also so weit: Am Samstag, 21. August, findet auf dem Willy-Brandt-Platz vor dem Alten Rathaus die zweite Sonderimpfaktion gegen das Coronavirus in Gladbeck statt.

Im Rahmen der städtischen Impfkampagne „Impfen rettet Leben!“ lädt die Stadt Gladbeck gemeinsam mit dem Impfzentrum Kreis Recklinghausen alle Bürger ein, sich der kurzen Impfprozedur zu unterziehen. In der Zeit von 10 bis 14 Uhr können sich Impfwillige ab 16 Jahren mit dem Vakzin Biontech impfen lassen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei der Impfaktion werden sowohl Erst- als auch Zweitimpfungen durchgeführt. Mitzubringen sind ein amtliches Dokument wie der Personalausweis, die Krankenversichertenkarte und – falls vorhanden – der Impfpass. Bei einer Zweitimpfung werden die Impfunterlagen von der Erstimpfung benötigt. Im Falle einer Impfung nach einer überstandenen Coronavirus-Erkrankung wird der Nachweis über die bereits überstandene Erkrankung benötigt.

Bei der Impfaktion sollen medizinische Masken getragen und die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden.

Die Sonderimpfaktion wird erneut unterstützt vom Deutschen Roten Kreuz, dem Seniorenbeirat und Behindertenbeirat sowie Mitarbeitenden der Stadtverwaltung sowie dem Personal aus dem Impfzentrum Recklinghausen.

Bei der ersten Sonderimpfaktion am 24. Juli wurden insgesamt 458 Menschen auf dem Willy-Brandt-Platz geimpft