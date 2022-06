Das Startercenter des Kreises Recklinghausen bietet am Mittwoch 29. Juni, um 14 Uhr ein kostenloses Onlineseminar Starterwerkstatt an.

Die Starterwerkstatt richtet sich an alle, die eine Gründungsidee haben, aber nicht wissen, ob es sich lohnt, diese weiter zu verfolgen. Was ist ein Businessplan? Wofür braucht man diesen überhaupt und was gehört alles dort hinein? Das sind Fragen, auf die es in der Starterwerkstatt eine Antwort gibt. Am Ende der Veranstaltung haben die Teilnehmer außerdem die Möglichkeit, über konkrete Vorstellungen, die Tragfähigkeit der Idee oder erste Planungszahlen zu sprechen und so ein direktes Feedback zu bekommen.

"Starten in Herne und im Vest"

Das Seminar ist Teil der Reihe "Starten in Herne und im Vest". Das Startercenter des Kreises Recklinghausen und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herne mbH bieten die Seminarreihe für alle an, die sich selbstständig machen wollen oder den Sprung in die Existenzgründung schon gewagt haben, aber noch Hilfestellungen benötigen. 

