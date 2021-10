Das sind erschreckende Zahlen: Jedes Jahr kommt es in Deutschland zu knapp 200.000 neuen Schlaganfällen und zirka 66.000 wiederholten Schlaganfällen. Damit ist der Schlaganfall nach Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen die dritthäufigste Todesursache in Deutschland.

Der modernen Medizin sei Dank, dass die Todesquote bei Schlaganfällen zurückgegangen ist. Doch ein Leben wie vorher können die meisten Schlaganfallpatienten nicht mehr führen. Sie müssen oft mit gleich mehreren Beeinträchtigungen, nicht selten mit motorischen Verlusten, rechnen. Und trotzdem gibt es in Nordrhein-Westfalen nur sehr wenig Reha-Sportangebote für Schlaganfall-Patienten. Dies gilt auch für Gladbeck. Landesweit lag die Zahl dieser Angebote bis vor kurzem bei gerade einmal 43, womit es also nicht in allen Kreisen oder auch größeren Städten derartige Angebote gab.

Diese Schieflage hat die Landesregierung in Düsseldorf alarmiert, die in Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe und und dem Landessportverband NRW das Projekt "Sport nach Schlag" ins Leben gerufen hat. Schirmherrin des Projektes ist mit Andrea Milz die Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt. Und Ziel ist es, die Zahl der Sportangebote bis Anfang 2022 auf mindestens 100 zu erhöhen.

Gladbeck wird dann wohl nicht mehr ein "weißer Fleck" auf der Landkarte sein, denn der Verein "Mein persönliches ComeBack" mit Sitz am Kardinal-Hengsbach-Platz in Zweckel hat sich mit einem eigenen Konzept für "Sport nach Schlag" beworben und gehört zu den 50 Einrichtungen, die in das Projekt aufgenommen wurden.

In Zweckel sind die Vorbereitungen inzwischen abgeschlossen, weshalb ein Angebot "Sport nach dem Schlaganfall" ab Anfang November in den Übungsbetrieb aufgenommen werden konnte. Die Vereinsräume sind barrierefrei über einen Personenaufzug zu erreichen, weshalb auch Personen, die auf Rollator oder Rollstuhl angewiesen sind, das Angebot nutzen können. Geleitet werden die Übungseinheiten in Kleingruppen durch eine speziell ausgebildete Vereins-Übungsleiterin. Für die Teilnehmer entstehen in der Regel keine Kosten, sofern sie eine ärztliche Reha-Behandlung-Verschreibung vorlegen können.

Weitere Infos gibt es im "Mein persönliches ComeBack" in Zweckel, Kardinal-Hengsbach-Platz 2, Tel. 02043-376684 sowie auf der Homepage unter comeback-zweckel.de. Hier sind auch Anmeldungen möglich. Ansprechpartner ist Thorsten Panzer.