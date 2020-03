Russbach am Pass Gschütt im Salzburger Land war in diesem Jahr Ziel der traditionellen Winterfahrt des "Ski-Club Gladbeck".

16 Personen stark war die Gruppe, die für elf Tage in Österreich zu Gast war, am Zielort ein Drei-Sterne-Hotel Quartier bezog. Russbach liegt im Skigebiet Dachstein-West, das als lawinensicher gilt und über insgesamt 140 Pistenkilometer verfügt. So konnten die Gladbecker von der auf 1.620 Meter Höhe liegenden "Zwieselalm" auch eine tolle Aussicht auf den mächtigen Dachsteingletscher genießen.

Schon am zweiten Tag zog es die Ski-Sportler aus dem nördlichen Ruhrgebiet auf die neue "Panoronda". Diese Skirunde ist für alle Skisport-Fans ein unvergessliches Erlebnis. Auf eine Gesamtlänge von 44 Kilometer stehen den Nutzern bestens präparierte und markierte Pisten zur Verfügung. Die "Panoronda" verbindet die Skiorte Russbach, Gosau und Annaberg im Lammertal, Heimatort des ehemaligen österreichischen Ski-Stars Marcel Hirscher.

Ski fahren und genießen

An allen Tagen luden rustikale Ski- und Almhütten zur Einkehr ein und die Gladbecker kosteten gerne die Schmankerl der regionalen Küche. Zum Abschluss des Skitages durfte der obligatorische Einkehrschwung nicht fehlen, der stets in eine Schirmbar nahe der Talstation der "Hornbahn" führte. Von dort aus war es auch nicht mehr weit zum gebuchten Hotel, wo die Abende in geselliger Runde verbracht wurden.

Einen Tag mussten die "Flachlandtiroler" aus dem nördlichen Ruhrgebiet auf sportliche Aktivitäten verzichten, wofür jede Menge Neuschnee sorgte. Also nutzte man kurzerhand die Möglichkeit, um mit Bus und S-Bahn in die Landeshauptstadt Salzburg zu fahren.

Zu den Teilnehmern der Reise gehörten übrigens auch dieses Mal wieder Winterwanderer, die ebenfalls auf ihre Kosten kamen. Sie nutzen die geräumten Wanderwege zu den Almen oberhalb von Russbach und auch den Schneckenwand-Rundweg, wo man auch Fossilien entdecken konnte. Zumeist über gutes Wetter freuen konnten sich die Mitglieder des "Ski-Club Gladbeck" bei der diesjährigen "Winterreise", die nach Russbach im Salzburger Land führte. Foto: Privat