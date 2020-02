Am Sonntag, 16. Februar wird der Profiboxer Salahadin Simmou in seiner Heimatstadt Gladbeck wieder in den Ring steigen, um die Europameisterschaft im Profi Super-Weltergewicht der WBU (World Boxing Union) kämpfen.

Der Kampf ist auf zehn Runden angesetzt und ist zweifelsohne von internationaler Bedeutung. „Sowas hat es in Gladbeck noch nie gegeben“ verspricht Azedin Simmou, Vorsitzender der Vereins "Boxfreunde Gladbeck"

Schon der erste sportliche Auftritt von Salahadin Simmou in Gladbeck war ein Erfolg: Simmou, der inzwischen von der Stadt Gladbeck auch schon mit der Sportmedaille ausgezeichnet wurde, gewann am 30. September 2018 in der Sporthalle Rentfort-Nord die Deutsche Meisterschaft des Superweltergewicht im Profiboxen.

Schon damals waren sich sowohl der 1. Vorsitzende und Boxtrainer Azedin Simmou als auch Salahadins Athletik- und Fitnesstrainer Marcel Lowitsch einig, „Das war nicht das letzte Event, das wir nach Gladbeck holen werden.“ Durch die darauffolgenden erfolgreichen Titelverteidigungskämpfe in Dorsten und Köln in 2019 hat sich Simmou nun für den Titelkampf der Europameisterschaft qualifiziert.

1.Vorsitzender Azedin Simmou freut sich, das die Stadt Gladbeck erneut die Veranstaltung unterstützt und verspricht ein international bedeutsames Sportereignis. „Wir arbeiten sehr eng mit der Stadt Gladbeck und dem Rathaus zusammen und wollten von Anfang an, das wir den Kampf bei uns zuhause austragen. Das wird ein Heimspiel!“

Simmou hat aber gleichzeitig auch eine Bitte: "Wir würden uns sehr freuen wenn alle Gladbecker uns unterstützen und uns die Daumen drücken, - das wir an diesem Sonntag alle zusammenhalten und eins sind. Für den Sport in Gladbeck und für Deutschland im Profixboxen.“

Natürlich hat man bei den "Boxfreunden Gladbeck" bei den Vorbereitungen keine Mühen gescheut. So arbeitet man auch wieder wie bei der Deutschen Meisterschaft mit dem 28 jährigen Fitness- und Athlektrainer Marcel Lowitsch zusammen, der für den letzten Schliff im physischen und mentalen Bereich sorgen soll. Der 28-jährige Coach lebt mittlerweile in Los Angeles und ist extra für die Vorbereitung nach Deutschland gekommen. Ihm sei das ganze eine Herzensangelegenheit und stellt ebenso fest: „Qualität und Wille wird sich durchsetzen, auch wenn der Kampf vielleicht über die vollen zehn Runden gehen wird, wir arbeiten härter und konzentrierter als jemals zuvor. Ich bin zuversichtlich das wir den EM Titel nach Deutschland holen werden,“ so Marcel Lowitsch.

Veranstalter der "Fight-Night" sind die "Boxfreunde Gladbeck", die in Rentfort, Haldenstraße 20, ihre Vereins- und Trainingsräume haben. So fliegen also am Sonntag, 16. Februar, in der Sporthalle an der Enfieldstraße in Rentfort-Nord wieder die Fäuste. Der Einlass beginnt schon um 14 Uhr, die Veranstaltung um 15 Uhr. Begonnen werden mit verschiedene Amateurkämpfen, ehe sich als Höhepunkt des Tages ab etwa 20 Uhr dann der angesetzte internationale Titelkampf um die Europameisterschaft der WBU anschließen wird.

Eintrittskarten zum Preis von 20 Euro sind im Vorverkauf beim Verein "Boxfreunde Gladbeck" in 45966 Gladbeck, Haldenstraße 20, erhältlich. Es wird auch eine Tageskasse geben, an der die Tickets dann aber 30 Euro kosten. Kinder im Alter bis 10 Jahre sowie Schwerbehinderte kommen in den Genuss von kostenlosem Eintritt.