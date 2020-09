Am heutigen Freitagabend startet die Fußball-Bundesliga in die neue Saison 2020/2021. In eine Saison, die zumindest in den ersten Monaten von der Corona-Pandemie überschattet wird.

Aber auch davon lassen sich eingefleischte Fußballfans nicht abhalten. Denn auch für viele Gladbecker ist Fußball halt die schönste Nebensache der Welt. Und das, obwohl viele der Partien erst einmal vor fast leeren oder gar komplett leeren Zuschauerrängen ausgetragen werden. Zugegeben, die letzten Partien der Saison 2019/2020 waren schon ein wenig gespenstisch.

Mit dem Aufeinandertreffen von Rekordmeister Bayern München auf Schalke 04 (das Ergebnis lag bei Drucklegung noch nicht vor) geht es schon am heutigen Freitag, 18. September, los. Und damit startet auch die neue Runde des "steilpass-Tippspiels". Dem Tippspiel, bei dem in den zurückliegenden Jahren auch ganz viele Gladbecker ihr fußballerisches Fachwissen mit Erfolg unter Beweis gestellt haben. In nahezu jeder Saison gingen gleich mehrere Tagessiege nach Gladbeck, verbunden mit einem Einkaufsgutschein der Firme "Roller". Denn im Gegensatz zu anderen Tippspielen dieser Art, gibt es bei uns für den Tagessieger auch einen Preis.

Das wird auch in den kommenden Monaten wieder der Fall sein, denn die Firma "Roller" hat auch für die Spielzeit 2020/2021 die Präsentation/das Sponsoring des "steilpass-Tippspiels" übernommen.

Die Teilnahme für die Mitspieler ist mit keinerlei Kosten verbunden. Erforderlich ist lediglich eine Anmeldung als Bürgerreporter im Internet unter steilpass@lokalkompass.de. Hier dann bitte den Button "Mitglied werden" aktivieren und den weiteren Vorgaben folgen. Einfach auch noch den Tippernamen eingeben und schon kann es losgehen.

Wer noch Fragen hat, kann sich per Mail an steilpass@lokalkompass.de wenden.

Wie bereits erwähnt, gibt es für jeden Tagessieg einen Preis der Firma "Roller" und im Laufe der Saison sind auch "Steilpass-Veranstaltungen" geplant, zu dem auch Tipper aus Gladbeck eingeladen werden. Diese Veranstaltungen finden an ausgesuchten Orten statt, wie zum Beispiel in den zurückliegenden Spielzeiten im "DFB-Fußballmuseum" in Dortmund und der Fußball-Kultkneipe "Elf Freunde" in Essen. Zum Programm gehören dann auch wieder Talkrunden, zu denen ehemalige als auch aktuelle Stars aus der Ruhrgebiets-Fußballszene erwartet werden.