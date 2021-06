Da haben die Organisatoren wahrlich ganze Arbeit geleistet: Unter dem Titel "Die Finals 2021 – Berlin/Rhein-Ruhr" werden an vier Tagen in Berlin und der Metropolregion Rhein-Ruhr die besten deutschen Sportler antreten. Vom 3. bis 6. Juni 2021 kämpfen sie um den Titel des Deutschen Meisters. Die "Finals 2021" umfassen 18 Wettbewerbe (Sportarten), bei denen 140 Deutsche Meistertitel vergeben werden.

Mit von der Partie ist auch eine junge Sportlerin aus Gladbeck: Die Nummer 20 der aktuellen Weltrangliste und vierfache Deutsche Meisterin Süheda Celik wurde von Bundestrainer Boris Winkler für die Finals berufen und wird dort in der olympischen Gewichtsklasse 49 Kilogramm um Meisterehren kämpfen.

„Für Sportler/innen von Randsportarten wie beispielsweise dem Taekwondo war und ist die Pandemie eine sehr schwierige und harte Zeit," gesteht Süheda ein. "Die Gesundheit steht über allem und das ist für mich neben meiner Familie das Wichtigste im Leben." Trotzdem habe es ihr als Leistungssportlerin weh getan, die Fussballer und auch andere Sportler im Fernsehen zu sehen, während man selbst nur zuhause sitzen könne und man sich immer wieder die Frage "Wann dürfen endlich auch wir wieder loslegen?“ stelle.

Für die Gladbecker Taekwondo-Sportlerin war es am Anfang in der Tat sehr hart, Kraft und Motivation zu finden, um weiter zu machen. Darüber hinaus sei es belastend gewesen, ständig zu trainieren, wobei dies auch nur im eingeschränkten Rahmen möglich gewesen sei. Nicht zu vergessen die quälende Frage, wann es denn endlich wieder erste Wettkämpfe geben werde.

"Man muss sich das so vorstellen um im Taekwondo an die Weltspitze zu kommen, muss man an so gut wie jedem internationalen Turnier teilnehmen," erläutert Süheyda Celik. In Praxis bedeutet dies, dass an einem Wochenende ein Turnier in Österreich ansteht, in den Folgewochen dann Turniere in Serbien und Schweden. "Es finden überall auf der Welt Wettkämpfe statt. Bei denen versuche ich meine Punkte für die Rangliste zu sammeln um dann das große Ziel Olympia zu erreichen. Das ist mein ganz großes Ziel 2024 in Paris. Umso mehr freue ich mich, dass wir endlich wieder die Chance bekommen an einem nationalen Wettkampf teilzunehmen. Ich habe die letzten Monate sehr hart trainiert, in der Hoffnung, dass es bald losgehen kann und nationale Meisterschaften stattfinden können. Ich fühle mich körperlich bereit.“

Das lange Warten hat nun ein Ende für die junge Gladbeckerin. Am Freitag, 4. Juni, darf sie wieder auf der Wettkampfmatte stehen und um den Titel kämpfen. Natürlich finden die "Finals" aber ohne Zuschauer und unter strengen Schutzmaßnahmen statt.

Das Besondere an den "Finals" ist allerdings, dass auch die Taekwondo-Kämpfe von ARD und ZDF live übertragen werden. Süheda möchte sich natürlich in ihrer Gewichtsklasse für das Finale qualifizieren, womit die Möglichkeiten steigen, dass der Kampf tatsächlich live übertragen wird. Die Taekwondo-Sendebeiträge werden an den vier "Final"-Tagen jeweils von 14.50 bis 15.30 Uhr ausgestrahlt.

Nur eine Woche später wird Süheda Celik dann bei den "Multi European Games" in der bulgarischen Hauptstadt Sofia die Farben Deutschlands vertreten. Die Nominierung durch Bundestrainer Winkler liegt bereits vor.