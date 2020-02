Über eine Spende in Höhe von 500 Euro freuen konnte sich jetzt der Verein "Tierengel Bottrop".

Die genannte Summe wurde Vereinsvertretern durch die Gladbeckerin Bettina Normann überreicht, die in ihrer Heimatstadt die "Hundeschule Martin Rütter DOGS Gladbeck/Bottrop" betreibt. Immer wieder erhält die Hundetrainerin von ihren Kunden kleinere Geldbeträge als "Dankeschön", die dann in eine Spardose wandern. Gleiches gilt auch für die Erlöse der jährlichen Neujahrsfeier. Das gesammelte Geld ist stets für einen guten Zweck bestimmt, wobei das Team von Bettina Normann entscheidet, wer die Spende erhält.

Und so durften sich die Verantwortlichen des Vereins "Tierengel Bottrop" gleich zum Jahresbeginn über eine sehr willkommene Finanzspritze freuen. Genannter Verein besteht ausschließlich aus freiwilligen Helfern, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, in (finanzielle) Not geratenen Tierbesitzern zu helfen.

An zwei Tagen pro Woche werden an Hilfesuchende, darunter auch Gladbecker, Futter- und Sachspenden abgegeben. Somit wird verhindert, das die Halter ihre Tiere an ein Tierheim abgeben müssen. "Ohne Frage ein sehr schönes Projekt," lobt Bettina Normann. "Ein Projekt, das Aufmerksamkeit verdient hat!"

Die Finanzierung von "Tierengel Bottrop" erfolgt ausschließlich über Mitgliedsbeiträge sowie Geld- und Sachspenden. Daher sind weitere Unterstützer willkommen. Sachspenden in Form von Futter beziehungsweise Zubehör (zum Beispiel Körbchen, Decken, Leine, Kratzbäume, Fressnäpfe, Spielzeug und Bürsten) werden jeden Dienstag von 14 bis 16 Uhr sowie jeden Samstag von 10 bis 12 Uhr in den Vereinsräumen in Bottrop, Scharnhölzstraße 69, abgegeben werden. Auch eine Abholung der Spenden ist nach vorheriger Absprache unter Tel. 01578 6168156 möglich.