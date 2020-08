Traditionspflege auch im Corona-Jahr 2020: Am Sonntag, 6. September, lädt die Pfarrei St. Lamberti wieder zu ihrem alljährlichen Motorrad-Gottesdienst ein.

Der mittlerweile fünfte Gottesdienst dieser Art steht erneut unter dem Motto "Himmel auf´m Asphalt" und die Teilnehmer treffen sich mit ihren motorisierten Zweirädern ab 8.15 Uhr auf dem Vorplatz der Pfarrkirche St. Lamberti an der Horster Straße in Stadtmitte. Der Gottesdienst, für den dann die schon bislang geltenden Corona-Regelungen Gültigkeit besitzen, beginnt um 9 Uhr in der Pfarrkirche und wird von Propst André Müller gehalten.

Nachdem in den vergangenen Jahren Kirchhellen, Haltern, Henrichenburg sowie Billerbeck Ziele beziehungsweise Startpunkte der gemeinsamen Ausfahrten waren, hat sich das Organisationsteam, bestehend aus Christiane und Thorsten Günthör, Bernhard Balster sowie Maria Tönnes, für Xanten entschieden. Die Fahrt in Richtung Niederrhein soll aufgrund der Corona-Regelungen in kleineren, privaten Gruppen mit maximal zehn Motorrädern erfolgen.

Eine Teilnahme am Gottesdienst und auch an der anschließenden Ausfahrt ist natürlich nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Anmeldungen sind noch bis zum 28. August möglich und zwar per Mail an motorradmesse@sankt-lamberti.de. Darüber hinaus werden Anmeldungen aber auch im Pfarrbüro St. Lamberti, Tel. 02043-279915, angenommen.