Covid-19- Schnelltestung in stationären Pflegeeinrichtungen

„Besuche in Pflegeeinrichtungen müssen weiter möglich sein, dies werde ich durchsetzen!“ versprach Gesundheitsminister Laumann vor den Weihnachtsfeiertagen. Die Möglichkeit, ihre lieben Angehörigen auch in Zeiten des Lockdowns zu besuchen, sprechen und ihre Hand halten zu können, ist so wichtig für viele Menschen. So kommt es, dass in zahlreichen Pflegeeinrichtungen Sanitäter der Hilfsorganisationen die Pflegekräfte bei der Schnelltestung mit dem sogenannten POC-Test unterstützen und entlasten.

Auch die Gladbecker Malteser sind, unterstützt von ihren Kollegen aus Bottrop und Gelsenkirchen, in drei Gladbecker Einrichtungen aktiv. Bereits seit Heiligabend führen die ehrenamtlichen Helfer, in mehreren Schichten über den Tag verteilt eingesetzt, die Schnelltestungen im Eduard-Michelis-Haus und den beiden stationären Einrichtungen der Caritas durch. Der Zeitaufwand für die Besucher beträgt nur wenige Minuten, vom Abstrich bis zur Mitteilung des Ergebnisses. Und bei einem negativen Testergebnis, was sich in den allermeisten Fällen so ergibt, können sie gleich zu ihren Lieben auf die Station gehen oder sich im Café mit ihnen treffen. So hat es sich bewährt, es müssen keine Umwege gemacht werden und der Test ist darüber hinaus völlig kostenlos für die Besucher.

Die umfangreich für diese Aufgabe geschulten ehrenamtlichen Sanitäter der Malteser werden ihrer Aufgabe noch bis zum 6. Januar in den drei Gladbecker Einrichtungen nachkommen. Sie sind damit in ihrer Freizeit für die Menschen tätig, die ihre Lieben auch in dieser, für viele doch schweren Zeit, besuchen und ihnen Lebensmut geben wollen.