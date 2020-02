Nun ja, dem Geruch von frisch gebackenen Waffeln kann kaum jemand widerstehen. Und das ist manchmal - allen Kalorien zum Trotz - auch ganz gut so.



So zum Beispiel am 10. Dezember des vergangenen Jahres. Denn an diesem Tag hatten Mitarbeiter des St. Barbara-Hospitals zum Waffelverkauf nach Gladbeck eingeladen. Wer wollte, konnte auch den zeitgleich stattfindenden Basar besuchen, dort weihnachtliche Bastelarbeiten und Dekorationen käuflich erwerben.

Beim Basar Präsenz zeigte auch wieder der in Gelsenkirchen beheimatete "Förderverein für Krebsberatung und -hilfe in der Emscher-Lippe-Region". Und das aus gutem Grund, denn der finanzielle Erlös aus dem Waffelverkauf war wieder für den Förderverein bestimmt.

Und der Einsatz der St. Barbara-Mitarbeiter, angeführt von Martina Bader und Sylvia Salfeld, zahlte sich wahrlich aus: Die duftenden Leckereien zogen ganz viele Besucher an, die es sich nicht nur richtig schmecken ließen, sondern auch großzügig spendeten. Insgesamt nahmen die freiwilligen Helfer stolze 1035 Euro ein.

"Das Projekt hat uns großen Spaß gemacht", so Martina Bader bei der Übergabe des symbolischen Spendenschecks an Michael Poschmann, Vorstandsvorsitzender des Förderverein für Krebsberatung und -hilfe in der Emscher-Lippe Region. Und Poschmann freute sich sichtlich über den Besuch aus Gladbeck, konnt er doch eine Abordnung der Barbara-Mitarbeiter zur Übergabe des Spendenschecks im "Wesselhaus" an der Gelsenkirchener Husemannstraße begrüßen.

„Wir danken den Unterstützerinnen der Katholischen Kliniken Emscher Lippe für ihr langjähriges und tatkräftiges Engagement zur Hilfeleistung gegenüber unserem Förderverein für Krebsberatung. Dank ihrer kontinuierlichen, größtenteils ehrenamtlichen Tätigkeit kommen wir unserem Ziel einen deutlichen Schritt näher, möglichst vielen Menschen in der Region, die an Krebs erkrankt sind, die so wichtigen Beratungsleistungen zu ermöglichen. Gerade Kinder werden in dieser schwierígen Situation oft übersehen. Wir versuchen dieses aufzufangen und fokussieren die Hilfeleistung auf die Bedarfssituation der gesamten Familie“, so Michael Poschmann.