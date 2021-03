Vor gut zwölf Monaten noch undenkbar, beeinflusst Corona nach wie vor den Alltag der Menschen in Gladbeck.

Schon in 2020 fielen zwei Schützenfeste der Pandemie zum Opfer und auch in 2021 sieht es leider nicht anders aus. So hat daher der Vorstand des "Schützenvereins Gladbeck Mitte 1652" ene virutelle Sitzung abgehalten und dabei auch über den aktuellen Jahreskalender gesprochen.

Höhepunkt sollte dabei eigentlich das dreitätige Schützenfest werden, das die Grünröcke vom 18. bis 20. Juni begehen wollten. Doch nun erfolgt die Absage der Feierlichkeiten. "Wir sehen derzeit keine Möglichkeit unser geplantes Schützenfest in diesem Sommer durchzuführen. Aufgrund der derzeitig gültigen und der zu erwartenden Vorgaben, sehen wir keine Perspektive,"

Doch die Schützen aus Stadtmitte haben in weiser Voraussicht bereits vorgesorgt. Sie haben frühzeitig das Gespräch mit der Stadt Gladbeck gesucht und konnten tatsächlich bereits einen Ersatztermin vereinbaren.

Frei nach dem Motto "Aufgeschoben ist nicht gleich Aufgehoben" soll das Schützenfest nun vom 22. bis 24. April 2022 steigen. Natürlich auf dem Willy-Brandt-Platz vor dem Alten Rathaus, wo dann auch wieder das große Festzelt errichtet wird.