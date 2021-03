Eine sehr prominente Kundin konnte Ralf Wegner jetzt in seinem Autohaus in Rentfort begrüßen: Sängerin "Michelle" hatte den Weg zur Haldenstraße gefunden und das aus gutem Grund, konnte sie doch hier die Fahrzeugschlüssel für ihr niegelnagelneues Auto, einen Van aus der Palette des chinesischen Automobilherstellers DFSK, in Empfang nehmen.

Den meisten Gladbeckern dürfte "Michelle" als fester Bestandteil der deutschen Schlagerszene bekannt sein. Mit "Und heute Nacht will ich tanzen" landete sie ihren ersten absoluten Erfolg und ist bis heute immer wieder mit Neuproduktionen in den Hitparaden vertreten.

Den Kontakt zu Ralf Wegner hatte Michelles Manager Markus Krampe geknüpft, den der Chef des alteingesessenen Autohauses in Gladbeck schon seit Jahren persönlich kennt.

Natürlich gab es obendrein für "Michelle" auch einen prächtigen Blumenstrauß.

Und auch ein Kamerateam von RTL war vor Ort, um bewegte Bilder für einen Sendebeitrag aufzunehmen.

Gladbeck dürfte für "Michelle" übrigens kein Neuland gewesen sein, war sie doch drei Jahre lang mit Matthias Reim liiert, der bekanntlich vorübergehend als Gladbecker Bürger gemeldet war.