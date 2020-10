Nach intensiven Überlegungen, Prüfung aller Möglichkeiten und der Abwägung des Für und Wider hat sich der Werbering Goch zur Absage des „Fest der Sinne“ und dem damit verbundenen verkaufsoffenen Sonntages entschieden. "In den letzten sieben Monaten wurden die Menschen rund um den Erdball auf eine harte Probe gestellt. Sorgen und Einschränkungen machen ihnen zu schaffen und die steigenden Infektionszahlen tragen nicht zur Beruhigung bei. Die Gesundheit der Kunden und Mitarbeiter ist uns wichtiger als die Sonntagsöffnung mit hoher Besucherfrequenz!“, so der Werberingvorstand.

„Wir für Sie, Sie für uns!“ ist der Slogan, dem seit Beginn der Pandemie die Bevölkerung vor Ort und auswärtige Gäste folgen. Für diese spürbare Solidarität bedanken sich die Unternehmen ganz besonders bei Ihren Kunden und hoffen, dass sie dem innerstädtischen Handel auch künftig treu bleiben. Nur dadurch können die Innenstädte bestehen und Räume für Begegnungen erhalten bleiben. Wie sehr vermissen wir das jetzt!

Im Augenblick wird mit Hochdruck daran gearbeitet das bisher erfolgreiche Konzept für den Weihnachtsmarkt an die geltenden Corona-Bestimmungen anzupassen. Denn der Werbering möchte auch in diesem Jahr zum Weihnachtbummel mit verkaufsoffenem Sonntag am 13. Dezember nach Goch einladen.