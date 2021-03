Am Sonntagnachmittag berichteten wir im Lokalkompass von einem folgenschweren Verkehrsunfall in Weeze. Eine 49jährige Frau aus Geldern kam mit ihrem PKW BMW auf der L 486 im Bereich einer langgezogenen Linkskurve aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn und prallte anschließend gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der hinzugerufenen Feuerwehr mit schwerem Gerät geborgen werden. Nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort wurde sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

In einer aktuellen Pressemeldung berichtet die Polizei von weiteren Erkenntnissen zum Unfallhergang.

Zur Klärung des Unfallhergangs waren das Fahrzeug der 49-jährigen Geldernerin sichergestellt und ein Sachverständiger hinzugezogen worden. Nach erster Auswertung der Unfallspuren geht die Polizei nun davon aus, dass ein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt war. Gesucht werden daher weitere Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zum Unfallhergang oder zu einem möglicherweise beteiligten Fahrzeug machen können. In diesem Zusammenhang wird auch der Fahrer eines älteren, beigefarbenen Wohnmobils mit Alkoven vom Typ Fiat Ducato gesucht, der als Ersthelfer an der Unfallstelle war und als wichtiger Zeuge in Frage kommt.

Hinweise werden an die Polizei Goch unter 02823/1080 oder an jede Polizeidienststelle erbeten.