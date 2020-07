Corona macht auch vor dem Pfalzdorfer Erntedankfest nicht halt. Das Pfalzdorfer Erntedankkomitee hat entschieden, den Erntedankumzug in diesem Jahr abzusagen, wie dem Gocher Wochenblatt am Sonntag mitgeteilt wurde. „Sicher werden uns die vielen schönen Momente an diesem Tag fehlen. Aber wir sind uns unserer Verantwortung für den Schutz aller Teilnehmer und Besucher bewusst, und der hat in diesen Zeiten Vorrang“ sagt Julian de Vries der Vorsitzende des Pfalzdorfer Erntedankkomitees.

Zusatzinfo: Wie Dr. Ingo Paulus vom Schützenverein Pfalzdorf am Sonntagnachmittag gegenüber dem Gocher Wochenblatt mitteilte, sind auch alle anderen Feste, darunter das Königsschießen am 30. August (Schützenverein), der Oldtimertreff zur gleichen Zeit (MSC "Flott weg"), die Pfalzdorfer Sommernacht im August (IPK Pfalzdorf) und die Kirmes (11. - 14. September vom Verein Pfalzdorfer Volksfeste und Konrad Tophofen (Hotel Auler) aufgrun der Corona-Pandemie abgesagt.

Der VPV (Verein Pfalzdorfer Volksfeste) möchte in Zusammenarbeit mit den Pfalzdorfer Vereinen versuchen, nach Ende der Schutzmaßnahmen ein gemeinsames Fest für alle Pfalzdorferinnen und Pfalzdorfer zu organisieren. Sobald das unter Einhaltung eventuell noch bestehender Schutzmaßnahmen möglich ist, werden Informationen hierzu veröffentlicht.