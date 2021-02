Die einen stürzt der Schneefall von Samstagnacht auf Sionntagmorgen ins Chaos, für die anderen verwandlet er den Niederrhein in einen Winter-Wonderland. Keine Frage, Schnee und Eisregen haben die Menschen im Kreis Kleve überrascht, obwohl er breit angekündigt war. In der Nacht war alles herrlich weiß eingepudert, da wo einst Wege waren, gab es nur noch eine helle Fläche, Straßen wurden zu Eispisten. Langsames Fahren, wenn überhaupt notwendig, war angesagt.

Nicht einfach vor allem für die zahlreichen Mitarbeiterinnen der ambulanten Pflegedienste und der Krankenschwestern die zum Frühdisnt mussten, um Patienten daheim oder in den Krankenhäusern zu versorgen.

Aber auch wer ausschlafen durfte, spürte schnell, dass sich draußen etwas verändert haatte: Schon im Morgengrauen waren die ersten Frühaufsteher am kratzenden Geräusch der Schneeschaufeln zu hören, die Räumdienste der Gemeinden und Städte waren zum Glück zeitig im Dauereinsatz.

Wie in anderen Gebieten bleiben die Lienienbusse am Niederrhein am Sonntag in den Depots. NIAG und LOOK haben sich am Vormittag entschlossen, den Busverkehr im kompletten Verkehrsgebiet aufgrund der Wetterlage bis auf Weiteres einzustellen. Schnee und glatte Straßen machen eine sichere Fahrt am Niederrhein unmöglich.

An einzelnen Standorten konnten die Fahrzeuge bei Schichtbeginn am frühen Sonntagmorgen wegen der überfrierenden Nässe nicht einmal die Depots verlassen.

Aber es gab auch viele, die das Wetterphänomn zu nutzen wussten. Die längst verstaubten Schlitten wurden wieder aus sdem Keller geholt und ab ging es durch die herrliche Schneelandschaft.