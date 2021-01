In Goch werden für den laufenden Monat keine Elternbeiträge für Kitas und die Tagespflege sowie für Betreuungsangebote an den Schulen fällig. Das haben die Vorsitzenden der im Rat der Stadt Goch vertretenen Fraktionen und Bürgermeister Ulrich Knickrehm per Dringlichkeitsentscheidung vereinbart. Eine Rückerstattung bereits gezahlter Beiträge erfolgt nicht, sie werden mit dem Folgemonat verrechnet.

Die Landesregierung hatte die Aussetzung der Gebühren aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie für den Monat Januar 2021 vorgegeben. Die Kosten hierfür tragen das Land und der städtische Haushalt jeweils zur Hälfte.

Für die Stadt Goch bedeutet dies eine Mehrbelastung des Haushalts um rund 123.000 Euro.

Sollte das Land NRW eine Gebührenfreistellung über den Januar hinaus vorgeben, wird auch die Stadt Goch sie umsetzen. Hierzu haben die Fraktionsvorsitzenden den Bürgermeister im Rahmen der Dringlichkeitsentscheidung ermächtigt.