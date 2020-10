Am Dienstag lagen dem Kreisgesundheitsamt insgesamt 1.405 labordiagnostisch bestätigte Corona-Infektionen seit Beginn der Corona-Pandemie vor.

Von den 1.405 Indexfällen sind 75 in Bedburg-Hau, 161 in Emmerich am Rhein, 243 in Geldern, 159 in Goch, 37 in Issum, 47 in Kalkar, 51 in Kerken, 118 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 198 in Kleve, 54 in Kranenburg, 80 in Rees, 24 in Rheurdt, 83 in Straelen, 26 in Uedem, 19 in Wachtendonk und 30 in Weeze.

Von den insgesamt 1.405 bestätigten Corona-Fällen gelten 1.224 Personen als genesen; 38 Personen sind verstorben. Bei der 38. an Covid-19 verstorbenen Person handelt es sich um einen 91-jährigen Mann aus Emmerich am Rhein mit Vorerkrankungen. Im Kreisgebiet befinden sich aktuell 18 Personen im Krankenhaus.

In folgenden Einrichtungen gibt es jeweils eine oder mehrere Kontaktpersonen der Kategorie 1: In Goch im Kindergarten Bullerbü, in Bedburg-Hau im Kindergarten St. Pius sowie in Kalkar im Kolping-Kindergarten. Zunächst werden die Testergebnisse dieser Kontaktpersonen abgewartet, um anschließend über weitere Maßnahmen und Testungen zu entscheiden.

Die 7-Tage-Inzidenz entspricht der Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner. Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 42,6.

Aktuell befinden sich insgesamt 1.138 Personen in häuslicher Quarantäne.