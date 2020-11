Bald ist es wieder soweit: Die Adventszeit und Weihnachten stehen vor der Tür und auch in der Inklusiven Kindertagesstätte Bullerbü in Nierswalde breitet sich langsam eine festliche Stimmung aus. Denn schon zum vierten Mal nehmen die Kinder und Erzieher in diesem Jahr gemeinsam an der Aktion Kinder helfen Kindern des Round Table Deutschland teil.

Nierswalde. Schon wird die Kita von vielen bunten St. Martins-Laternen erleuchtet und ganz im Sinne der Martinsgeschichte ist das Teilen gerade ein besonderes Thema bei Kindern, pädagogischen Fachkräften und Eltern.

Zusammen packen sie deshalb Weihnachtspäckchen für Kinder in Rumänien, Bulgarien, Moldawien und der Ukraine, denen es nicht so gut geht wie ihnen. Viele Kinder spenden ein eigenes, gut erhaltenes Spielzeug und ihre Eltern füllen die Päckchen mit weiteren kleinen Geschenken. Die Kartons werden dann liebevoll verpackt und ganz stolz im Kindergarten abgegeben. Denn was macht mehr Vorfreude auf Weihnachten, als sie mit anderen zu teilen?

Was ist mit Ihnen, liebe Leser? Möchten Sie auch Kindern in Rumänien, Bulgarien, Moldawien oder der Ukraine helfen? Wer auch gerne ein Päckchen spenden möchte, kann es bis Freitag, 13. November, noch in der Kita vorbei bringen. Nähere Informationen finden Interessierte auch auf der Website bullerbue-nierswalde.de.