Am Mittwoch, 21. Oktober, beobachtete der Detektiv einer Drogerie an der Kölner Straße in Haspe gegen 18 Uhr eine Frau über die Videoüberwachung. Er sah, wie die Unbekannte Gegenstände aus den Regalen in ihren Rucksack steckte.



Mit diesen ging sie zur Kasse und entfernte sich aus dem Geschäft, ohne zu bezahlen. Der Detektiv (48) sprach die Frau an und forderte sie auf, ihm in sein Büro zu folgen. Als die Diebin die Flucht ergreifen wollte, packte der 48-Jährige sie am Rucksack. Die Frau wollte sich losreißen und schlug mit Fäusten auf das Gesicht des Detektives ein. Dieser rang sie daraufhin zu Boden.

Zwei, offenbar betrunkene, Passanten schätzten die Situation offenbar falsch ein und befreiten die Diebin, die daraufhin in Richtung Hüttenplatz flüchtete. Sie war zirka 170 cm groß, hatte dunkelbraune Haare und ein südeuropäisches Aussehen. Sie war bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einem schwarzen Pullover, einer oliv-grünen Hose und weißen Adidas-Schuhen. Besonders auffällig war ihre Brille mit goldenem Rahmen. Hinweise zur Tatverdächtigen nimmt die Kripo unter

Tel. 02331-986 2066 entgegen.