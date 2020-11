Seit nunmehr zwei Jahrzehnten ruft die Redaktion des Stadtanzeigers Hobbypoeten in der Vorweihnachtszeit auf, ihr Weihnachtsgedichte zuzuschicken. Aber nicht irgendwelche Feld-Wald- und Wiesengedichte, sondern Poems, in denen fünf knifflige Begriffe wiederzufinden sind.



Diese Begriffe haben überhaupt nichts mit dem Weihnachtsfest zu tun, müssen jedoch vorkommen. Die fünf Begriffe, die in diesem Jahr in Ihrem Gedicht "verarbeitet" werden müssen, lauten: Pop-up-Radweg, Hagorado, Lockdown, Haus Harkorten und Kommunalwahl. Die Gedichte schicken Sie bis zum Mittwoch, 2. Dezember, entweder per Mail an redaktion@stadtanzeiger-hagen.de oder per Post an Stadtanzeiger Hagen, Schürmannstraße 4, 58097 Hagen.