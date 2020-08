Am Donnerstag, 6. August, wurden ein 15-Jähriger und ein 29-Jähriger kurz nach Mitternacht am Berliner Platz mit einer Softair-Waffe bedroht. Die beiden waren gegen 0.15 Uhr mit einem Unbekannten unvermittelt in Streit geraten.



Nachdem dieser einen Bekannten zur Verstärkung hinzugerufen hatte, kam es zunächst zu einer Körperverletzung. Der Hinzugerufene 32-Jährige schubste den 29-jährigen Hagener. Anschließend bedrohte er ihn und seinen jugendlichen Begleiter damit, seine Softair-Waffe gegen sie einzusetzen. Der unbekannte Beteiligte entfernte sich vor dem Eintreffen der Polizei.

Der 32-Jährige, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde aufgrund bestehender Haftgründe vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Waffe sichergestellt.