HAGEN. Am Sonntag, 3. April, gegen 05.45 Uhr hörte ein Zeuge seltsame Geräusche und sah beim Blick aus dem Fenster, wie ein unbekannter Mann in der Freiligrathstraße einen Kaugummiautomaten entwendete. Die dunkel bekleidete Person entfernte sich mit dem Automaten unter dem Arm in Laufrichtung Stormstraße. Der Zeuge konnte den Täter nicht näher beschreiben. Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich unter der Tel. 02331/986 2066 zu melden.