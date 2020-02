Am 28. und 29. März veranstaltet die Ev. Pauluskirchengemeinde das 12. Hagener Gospelfestival. Eingeladen sind Gospelchöre ebenso wie Einzelsängerinnen und –sänger. Kirche und Gemeindehaus der Wehringhauser Gemeinde stehen an diesem Wochenende ganz im Zeichen der Gospelmusik.



In einem großen Workshop-Chor üben alle Teilnehmer Samstag und Sonntag zusammen mehrere Gospels ein, die beim abschließenden Festivalkonzert aufgeführt werden. Auch bei diesem Gospelfestival rechnet die Paulusgemeinde wieder mit etwa 200 Workshop-Teilnehmern.

Das Konzept des Festivals ist seit 1998 nahezu unverändert geblieben. Viele hochkarätige Referenten haben bisher schon die Workshops geleitet, darunter Nanni Byl, Daniel Kosmalski, Axel Schullz, Tine Hamburger, Angelika Rehaag, Niko Schlenker und Malcolm Chambers. Am 28. und 29 März sind nun wieder Chöre und Einzelsänger herzlich zum Gospeln und Wohlfühlen eingeladen.

Gospelgruppen aus dem Kirchenkreis Hagen, aus Hemer, Dortmund, Iserlohn und Wuppertal haben ihre Teilnahme für dieses Jahr bereits angekündigt.

Workshop-Referentin ist diesmal Susanne Brinkmann, die Leiterin des Hagener Chors „Kreuz&Quer“, mit dem sie beim „Besten Chor im Westen“ begeistern konnte. Schon seit Beginn der Hagener Gospelfestivals bereichern Susi Brinkmann und „Kreuz&Quer“ durch frische und ideenreiche Performance die Festivals.

Am Piano begleitet in diesem Jahr der bekannte Pianist Florian Bölker, der schon bei verschiedenen großen Musicals und beim Weihnachtssingen in der Schalke-Arena zu hören war.

Anmeldungen zum Workshop sind bei den Jugendreferenten Tobias Busch und Markus Wessel sowie über das Jugendzentrum Paulazzo ab sofort möglich.

Eintrittskarten für das Festivalkonzert am 29.März um 17.30 Uhr in der Pauluskirche werden ab Anfang März in den Hagener Filialen der Stadtbäckerei Kamp erhältlich sein.

Die Kosten für die Workshopteilnahme betragen 18 Euro (Schüler 10 Euro). Der Eintritt zum Konzert 10 Euro (Schüler fünf Euro). Anmeldung auf www.paulusgemeinde, direkt im Jugendzentrum Paulazzo, Lange Straße 83a in Hagen oder per E-Mail ab gospel@paulusgemeinde.net.